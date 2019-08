"Pudimos abrir muy rápido el partido y a partir de ahí la sensación personal no eran las mejores con respecto al equipo. No éramos lo intensos que teníamos que ser, lo agresivos que debíamos ser. Estábamos corriendo demasiado atrás de la pelota. Nos hicieron tres goles de la manera que habíamos preparado que no nos podía pasar. Por lo menos desde el lado del planteo, estaba convencido de que los dos puntas de River iban a estar abierto. En tres contras similares nos hicieron los tres goles y en otra también igual casi nos hacen el cuarto en el primer tiempo", declaró el DT.