Sí, ¿te acordás? Yo decía tengo plata, tengo el mejor auto, tengo fama, tengo un piso de la gran flauta y ¿para qué me sirve todo esto si estoy solo? Antes yo no tenía nada, tomaba un vino común, comía una vez por día porque no había para más y estaba bien, estaba feliz. Pero mirá, aquí no estoy solo porque descubrí la Biblia. Tantos viajes, siempre la Biblia en la mesita de luz de los hoteles y nunca la había agarrado. Aquí, gracias al cura de la cárcel, empecé a leerla y no sabes cómo me ayuda a estar bien.