UN JUGADOR DE TODAS LAS CANCHAS. El Padre Juan (o "mufundisi Joao" para los mamangundze) llegó a Mozambique en el año 2000 como parte de una misión católica. Fueron apenas tres meses pero en ese instante supo que había algo muy fuerte entre él y la gente que habita ese terruño de arcilla colorada. "Amo este país y amo a su gente: yo me quiero quedar para siempre acá. En Mozambique me siento útil, es mi lugar en el mundo, estoy haciendo todo lo que soñé. Siento que toqué el techo de mi tarea sacerdotal.", explica el cura que, tras años de cruzar el Atlántico cada 12 meses, en enero de 2015 se instaló definitivamente para encabezar la misión San Benedicto de Mangundze.

-¿Siente más relevante el trabajo que hace en Africa?

-Yo me siento un cura igual que cualquier otro. En todas las parroquias que estuve me ocupé de los temas sociales. El Papa Francisco nos dejó muy claro que uno no debe ocuparse no sólo de los sacramentos y de las oraciones. Y yo vivo el sacerdocio de esa manera, no podría estar celebrando la misa como si nada, mientras los chicos están desnutridos.

-Ese es uno de los grandes problemas en Mozambique.

-Sí, la expectativa de vida es muy baja: la mitad de la población tiene menos de 18 años. Una mañana de 2015 me levanto a las seis y veo a dos chicos que caminaban descalzos, envueltos en una capulana. Por más que haya 13 grados en invierno, los chicos salen a las cinco de la mañana sin zapatillas para llegar a la escuela a las 7. Y ese día los vi cómo tiritaban de frío. Entonces me fui a la ciudad de acá nomás, Xai Xai, compré chocolate, leche, azúcar y galletitas y empecé a dar un desayuno caliente para antes de la escuela.

-¿La Fundación Messi lo ayudó a hacer crecer ese desayuno?

-Un día apareció Julián Weich y nos conectó con Jorge Messi que llevó el proyecto a la fundación. Les gustó y lo extendimos a 40 escuelas. También le damos desayuno a las mamás embarazadas, las que están amamantando y a los chicos que no tienen edad escolar. Así alimentamos quince mil pibes. Tenemos un gran problema de nutrición. Y lo bueno también es que los chicos ya no faltan a la escuela porque no quieren perderse el desayuno.

-¿Tienen más apoyo de la Argentina?

-Sí, muchísimo. Un montón de chicos de la organización Somos del Mundo viene todos los veranos y ya construyeron 60 aulas dentro de esta misión que contempla 44 capillas en 90 kilómetros a la redonda. Y fuera de la misión ya hicimos más de ochenta. Además, vienen médicos argentinos, cirujanos y pediatras que ya hicieron más de 260 operaciones. Los médicos de acá son técnicos que estudiaron un par de años, por eso muchas veces les guardan los casos más complicados para que cuando llegan los argentinos.

-¿Por qué mueren tantos chicos?

-Por muchas cosas: por la malaria, el HIV, malnutrición… Muchos nacen en sus casas y es un riesgo tremendo en este lugar. Pero ahora hicimos un taller de costura y, cuando vienen a los puestos de salud, les damos la ropita para los bebés. Eso hizo que empezaran a elegir parir en las salitas: si hay una dificultad se puede derivar a la ciudad. Con eso, disminuimos cantidad la mortalidad infantil. Pero, al no haber transporte, cualquier dificultad es la muerte.