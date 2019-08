– No, son dos cosas diferentes. Nada ni nadie va a cambiar lo que hice como jugador, ni para bien ni para mal. Me parece que va más allá esto, es la esencia de cada uno. Yo no puedo estar en mi casa, entonces pienso en atacar y no en defender lo que tuve. Voy a salir, crear, descubrir, ponerme en juego. Para mi la vida es eso. La satisfacción personal de vivir lo que viví no me la va a sacar nadie pero tampoco hay que vivir del recuerdo. Hay que darle para adelante. ¿Me voy a equivocar? Sí, pero lo voy a hacer siempre con buena fe, desde la honestidad y la pasión de querer mejorar este deporte que amo. No existe el manual del entrenador ganador. Trato de vivir el fútbol y no lo veo como un riesgo que me vaya mal como entrenador. Simplemente veo que en la vida hay que ir para adelante y descubrir. Estuvo buenísimo lo que pasó pero ya está.