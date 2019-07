Luis Scola es distinto. Siempre lo fue. Dentro y fuera de la cancha. Hizo un carrerón en el "piso", saltando poco y sin la potencia de otros que juegan en su posición. Y en un deporte dominado por la capacidad atlética. Luifa, que brilló en Europa y se destacó en la NBA (jugó 10 años), ha enamorado a los hinchas con sus actos, no por sus dichos. Como, por ejemplo, sus 20 años ininterrumpidos con la camiseta argentina (sólo lo supera, con 21, un jugador en el mundo), siendo líder y logrando permanentes hitos deportivos. Sin venderse ni sacando chapa. Hoy, a los 39 años, sigue en esa línea, sin declaraciones rimbombantes que aumenten un legado que ya de por sí quedará marcado a fuego cuando ya no esté. "Quizá a la gente y a los periodistas les gustaría escuchar que me encanta la camiseta, que por la Selección vengo nadando y todo eso. Y no niego que algo de eso hay, pero la verdad es que no sólo me pasa con el seleccionado. Soy un basquetbolista que todavía disfruta y la pasa bien jugando. Sería más fácil contestarte lo que la gente quiere leer, quedaría mejor, pero me pasa lo mismo en China, con mi equipo (Shanghai Sharks). Más de una vez estoy en Taishan, a la 9 de la mañana, un día de febrero, esperando para ir a entrenar y me pregunto qué hago acá a esta edad. Y me doy cuenta que todo esto aún me gusta", responde, libre de humo, en una entrevista realizada durante un parate de la concentración del seleccionado en el Dow Center bahiense.