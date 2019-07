Lo concreto es que Gustavo Alfaro habló de su hipotético arribo en una de sus últimas conferencias de prensa y fue contundente: "No lo pedí, me dijeron que era una posibilidad y qué pensaba en función de eso. Hice mi análisis del jugador. Hay cosas que son necesarias y otras complementarias. No es una valoración de jerarquías, pero hay un tiempo de chicos, como les dije a Obando, Capaldo y Chelo Weigandt, que es difícil debutar en Boca y más debutar en estos tiempos de Boca. Y la verdad me quedé muy conforme con ellos".