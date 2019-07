Con la tapa negra que la revista le dedicó por aquel duro golpe en la mano, el "Coco" subrayó: "Todavía tengo vergüenza. He ganado 6-0, me he comido 5, todos nos comimos 5 algunas vez. ¡Pero ese día no! Porque ese equipo de Colombia, que era un equipazo, no nos había ganado nunca. Pero ese día le salieron todas y nosotros fuimos un desastre. A los 10 minutos teníamos que ir ganado 2 o 3 a 0, pero Bati no sé qué tenía, jeje. Son esas cosas que pasan una vez cada tanto. Y pasó. Hasta pensé en renunciar y mirá que venía de 33 partidos invicto, pero se me cruzó cuando iba a la conferencia. La tristeza de ese vestuario… Veníamos de ganar dos Copas América. Y pasó…".