Por otro lado, el presidente de la entidad que regula el fútbol argentino Claudio Tapia también celebró este proyecto. "Realmente es un día muy particular, porque les damos la bienvenida a Casa del Fútbol Argentino a todos los futbolistas y las futbolistas, que ahora pueden disfrutarla. Felicito a Sergio Marchu. Venimos de una situación difícil en el fútbol argentino y no podemos olvidarnos de que hasta hace no mucho más de año y medio los torneos no comenzaban en las fechas previstas, donde muchas instituciones llegaban a deber 3 o 4 meses de salario. Hoy tomamos medidas que marcan lo que queremos para nuestro querido fútbol", expresó.