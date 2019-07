Y continuó: "Por eso le quiero hablar a él. Porque cuando ganamos la Davis y Delpo consiguió la medalla de plata todos nos pusimos felices. Por él, por el país. Su lucha la refleje en mí lucha, el trabajo diario y la entrega ante las adversidades y piedras en el camino. Parece que te levantas, te curas, salís a la cancha y ya está. Pero no, la vida te tiene en vilo para enfrentar otra batalla, en el quirófano, en el hospital. Pero vos deseas estar en la cancha, dando todo, y no podes, te frustrás, pero seguís. Y necesitas más medicamentos. Y decís, la vida es injusta. Muy injusta. Pero sabes que si no enfrentas esto no volves a ver felices a tus viejos, a tu novia, a tus amigos. Porque ellos también te quieren ver bien, ¡si sos un campeón de la vida! La única opción es luchar y volver a la gloria, ¡como antes! Por eso. No pienses en no volver. No pienses en bajar los brazos. Seguí adelante, jugá más fuerte y ganale a la vida. Cómo vos dijiste a veces las ganas de entrenar son pocas, la lluvia, la humedad, en el gimnasio no hay nadie… Pero sos vos contra el mundo y sus adversidades".