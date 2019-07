Entre los primeros en llegar a Nueva Zelanda estuvo Julián Weich, el conductor es embajador de UNICEF en la Argentina y colabora en todo lo que puede para la difusión del rugby. Él empezó jugando en Obras Sanitarias para finalizar el último año en Alumni, cuando no llegaba a los 20 años. "Aunque no lo creas jugué de hooker y de octavo –risas-. En esa época no había gigantes, no eran tan grandes. Al rugby lo siento como una manera de vivir y de pensar. Es una escuela de valores y me gusta porque tiene impacto social".