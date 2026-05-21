Caso Aguas Vivas: juez excluye a Federico Gutiérrez del proceso y reconoce a la Alcaldía de Medellín como víctima

Federico Gutiérrez fue excluido del proceso en la audiencia del caso Aguas Vivas. - crédito Alcaldía de Medellín

La jueza del caso Aguas Vivas determinó este miércoles 20 de mayo que la Alcaldía de Medellín será reconocida como víctima en el proceso, excluyendo a Federico Gutiérrez de cualquier investigación penal. La decisión se tomó durante una audiencia celebrada en el juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín, en la que se debatió la participación de diferentes partes en el proceso por presunta corrupción alrededor del megalote Aguas Vivas.

Según El Tiempo, la jueza rechazó los argumentos de la defensa que buscaban involucrar al actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y reafirmó que este funcionario no se encuentra vinculado a la investigación penal por el caso Aguas Vivas.

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La funcionaria judicial sostuvo que “no solo carece de respaldo probatorio, sino que aceptar dicha postura estaría limitando la participación de la postulada víctima en el proceso penal y sus derechos a la verdad, justicia y reparación”.

De acuerdo con la decisión, la Alcaldía de Medellín fue aceptada como víctima, aunque la jueza aclaró que “no tiene poder de decisión en el presente proceso penal. Por el contrario, se trata de un interviniente que puede comparecer al proceso penal para salvaguardar sus derechos como afectado por las conductas punibles”.

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El caso Aguas Vivas y los acusados

La investigación gira en torno a la presunta manipulación de la cesión y compra del lote Aguas Vivas, ubicado en el oriente de Medellín. La Fiscalía sostiene que las operaciones relacionadas con este predio generaron sobrecostos millonarios y un presunto detrimento en las finanzas del distrito, lo que llevó a la vinculación de exfuncionarios de la administración anterior y empresarios.

Entre los principales procesados se encuentran el exalcalde y actual Superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, y su exsecretario general, Fabio Andrés García Trujillo. Junto a ellos, la Fiscalía imputó cargos a Ingrid Vanessa González Montoya, Yina Marcela Pedroza Gómez, Carlos Mario Montoya Serna, Karen Bibiana Delgado Manjarrés, Sergio Andrés López Muñoz, Natalia Andrea Jiménez Pérez, Alethia Carolina Arango Gil y Leidy Jiménez Echavarría, todos exfuncionarios de la administración Quintero.

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Además, figuran los empresarios Juan Manuel Villegas, Juan Diego de Jesús Moreno y José Fernando Rueda como posibles autores de peculado.

Daniel Quintero Calle es uno de los principales procesados en el caso por la negociación del megalote. - crédito Colprensa.

Argumentos y posiciones de las partes

Durante la audiencia, los abogados defensores citaron el artículo 137 de la Ley 600 de 2000 para que la Contraloría remplazara a la Alcaldía como víctima, argumento que fue rechazado por la jueza al no cumplir los requisitos legales. El exalcalde Daniel Quintero, a través de sus abogados, insistió en que el Distrito de Medellín no debía ser reconocido como víctima, argumentando que “el Municipio de Medellín no sufrió detrimento patrimonial de ninguna naturaleza”.

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De acuerdo con Semana, la jueza, en respuesta a los señalamientos de un posible conflicto de intereses entre Federico Gutiérrez y los acusados, citó la legislación procesal penal al recordar que “le impone tanto a los particulares como a los servidores públicos el deber de denunciar ante la autoridad competente los delitos de cuya comisión se tenga conocimiento”. De acuerdo con lo expuesto, la administración de Gutiérrez fue la que denunció las presuntas irregularidades.

Audiencia del caso Aguas Vivas en el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín. - Crédito captura de video

Etapas del proceso y próximos pasos

La audiencia virtual de este miércoles 20 de mayo, que se extendió por cerca de una hora y 40 minutos, tuvo como propósito principal definir la condición de víctima de la Alcaldía de Medellín y discutir solicitudes de nulidad presentadas por la defensa. Tras escuchar los alegatos, la jueza determinó la continuidad del proceso, fijando una nueva sesión para el 2 de julio y programando otra más para el 14 del mismo mes.

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El proceso penal está en etapa de juicio y examina si la cesión gratuita del lote Aguas Vivas se transformó en una compraventa que habría favorecido a empresarios con el pago de 40.500 millones de pesos, además de un decreto firmado en mayo de 2023 por el entonces alcalde Quintero y su secretario general, que habría incrementado el valor del predio al levantar restricciones urbanísticas.

Cargos y delitos imputados

La Fiscalía señala a Daniel Quintero por los presuntos delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos. Los exfuncionarios y empresarios enfrentan cargos similares, relacionados con peculado y prevaricato, por su presunta participación en la negociación irregular del predio.

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La acusación formal aún no se ha presentado, debido a que los abogados de seis de los procesados solicitaron la nulidad de lo actuado, alegando omisión de hechos jurídicamente relevantes en el escrito de acusación.

Alcaldía de Medellín reconocida como víctima dentro del proceso por el caso Aguas Vivas. - crédito Personería de Medellín/Alcaldía de Medellín

Reconocimiento de la Alcaldía como víctima

La jueza fundamentó la aceptación de la Alcaldía de Medellín como víctima en que los hechos investigados afectaron de manera directa el funcionamiento de la entidad, otorgándole un interés legítimo en el esclarecimiento de los hechos.

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“Se afectó el normal funcionamiento de la entidad porque el Distrito de Medellín también tiene un interés legítimo en conocer la verdad de estos hechos objeto de estudio para examinar los factores internos que contribuyeron a los hechos punibles”, argumentó la funcionaria judicial según Semana.