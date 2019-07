Más allá de su catarata de hits, si de algo puede jactarse el líder de los Fabulosos Cadillacs es de haber transmitido el sentimiento azulgrana en su hijo Florián: "Me puso la camiseta ni bien nací. Además, me crié en el barrio, escuchando historias de lo que significaba poder volver a ver un estadio acá, no podía ser de otro club", cuenta el joven ¿Cómo entiende el significado de la vuelta a Boedo un pibe de 24 años? Florián lo explica perfecto: "La vuelta a Boedo es el hecho más importante de la historia de San Lorenzo. Obvio que la copa libertadores está ahí, pero esto es lo que nos define como hinchas. San Lorenzo es un club grande por su gente, por su historia, no por lo que ganó o perdió".