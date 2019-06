-Los antecedentes de argentinos comprando y gerenciando clubes en España, no han sido del todo buenos. Marcelo Tinelli en Badajoz, Daniel Grinbank en Leganés, ¿te juega en contra eso?

-A mí no me lo hicieron saber. No porque no hayan salido bien las cosas anteriormente en otros clubes, somos todos iguales. Ahora igualmente también está Gustavo Mascardi en el Alcobendas Sports y le está yendo bien. Está jugando la final de Tercera para ascender a Segunda B. Por mi parte traje un proyecto muy serio, por algo mi hijo va a vivir acá. Entonces, no expondría a mi familia si mi objetivo no fuera hacer las cosas bien. Yo voy a ir y venir, al principio muy seguido y después menos. La cabeza igualmente soy yo y Franco será mis ojos, mis brazos, todo acá en Burgos