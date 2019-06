"No hay nada de eso, porque además Facundo no quiere volver a Argentina ahora. Si saliese del Celta, su prioridad sería continuar en el fútbol europeo", aseguró en ese entonces su apoderado Claudio Curti en diálogo con La Voz de Galicia. Y agregó: "En el mercado anterior ya hubo clubes que quisieron llevarlo y dijo que no. Quiere seguir en Europa".