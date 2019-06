El llamado de Gustavo Alfaro fue clave para convencerlo, ya que anteriormente habían hecho lo mismo Sebastián Beccacece (DT del Rojo) y Juan Antonio Pizzi (San Lorenzo). "Con Alfaro hablamos de todo, dónde me imaginaba en la cancha, de fútbol en general, y analizó cómo jugué en Argentinos. Me dijo que jugar atrás del 9 es una posibilidad pero sé que están Carlitos (Tevez) y Mauro (Zárate). Eventualmente puedo hacerlo de doble 5 o como volante por izquierda, aunque no sea mi fuerte", expresó.