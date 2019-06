— ¿No deberían los clubes confiar en el sistema de la Conmebol, que es el que determina si un jugador está habilitado o no?

— Es que hay casos que no son idénticos. Muchas veces hubo clubes que usaron un caso puntual para disfrazar su incapacidad para hacer las cosas en tiempo y en forma. Este año, por ejemplo, hubo situaciones en las que los clubes no hicieron todo lo que debían hacer. O federaciones que no informaron adecuadamente a sus clubes. Eso no es un problema de Conmebol, pero se le quiere hacer creer a la gente que es todo un desastre.