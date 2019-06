Por su parte, Gonzalo Gonchi García, es tucumano y juega al rugby en su provincia desde muy chico, cuando su papá lo llevó de la mano a su club. El 9 de Los Pumitas señaló: "Todo arrancó con mi viejo desde muy pequeño. Mi familia jugó al rugby y tengo que agradecerle a Natación y Gimnasia por lo que me dio. Quisiera además darle las gracias a todos mis entrenadores que en mi carrera juvenil me dejaron sus enseñanzas, pero destaco a uno principalmente, Raúl Agüero, mi entrenador en Menores de 14 y vecino, que además me enseñó muchas cosas sobre mi puesto".