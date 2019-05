Pero de a poco Jaguares empezó a despertarse, sobre los 14 minutos por primera vez jugó en campo local. Fue al line con un penal que bien podía haber pateado a los palos, y se jugó en busca del try. Luego del line y maul – otra vez con Petti ganando arriba- la llegada de Matera bien tackleado y Tito Díaz Bonilla que con el pie habilitó a Moroni. La llegada del centro de CUBA fue justa para apoyar, pero una falta intencional de Jordie Barrett tirando el balón intencionalmente afuera no lo dejó, el árbitro tras el TMO sancionó el try penal y la amarilla para el fullback de Hurricanes. De esa forma Jaguares pasó al frente por 7 a 5, con el extra para los argentinos de jugar con un jugador más por diez minutos. El partido se hizo más luchado y parejo; Jaguares se le plantó a Hurricanes al golpe por golpe y defendió mejor, trató de ahogarlo en el inicio de las jugada y más allá de no tener el dominio exclusivo del balón ya no fue el partido del comienzo y el equipo de Quesada comenzó a ir por más.