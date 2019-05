-¿Qué estilo de jugador sos?

-Me gusta tirarme atrás, tirarme a los costados como el cuarto gol nuestro. No tengo ninguna limitación con eso y tengo mucha confianza. Me gusta mucho Lewandowski, me llama la atención la manera en la que usa el cuerpo, los movimientos que tiene, por algo es un delantero de élite del fútbol mundial.