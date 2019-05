Sally Conforte fue la primera en enterarse sobre esta queja de Ringo , su amenaza de romper el contrato y no pelear más en el Mustang Ranch. Y trató de calmarlo: le regaló 7000 dólares de su bolsillo y le facilitó conseguir los documentos de identidad como residente definitivo de los Estados Unidos, algo muy difícil y valorado. Para ello lo hizo casar con una de sus chicas, Cheryl Anne Rebideaux de 24 años, rubia, de amplia y sistémica sonrisa, paso grácil, cuyas medidas se aproximaban a los 90-70-90 y cuyo nombre artístico era Daisy . Esta despampanante criatura era además –y nada menos- la novia de William Ross Brymer, el guardaspaldas personal de Joe Conforte. Brymer había sido boxeador profesional, visitó levemente algunas prisiones por "amenazas a una mujer", "tenencia de narcóticos" y "asalto a mano armada". No veía del ojo derecho a raíz de un desprendimiento de retina, siempre estaba armado, odiaba a Ringo y una vez haciendo guantes quiso sobrepasarse hasta que Bonavena le metió un cross de izquierda y lo puso nocaut en el gimnasio. Esto naturalmente aumentó su rencor.

La Libreta de Casamiento firmada por el Juez John Gabrielli databa del 19 de Febrero del año 1976 y fue recibida por Sally Conforte en su domicilio del 3115 del Sullivan Lane de Reno, Nevada. Ella misma, en el marco de una gran fiesta, se la entregó a Ringo como prueba de afecto y protección. Joe Conforte, el verdadero dueño del casino-prostíbulo, no pensaba lo mismo. Y se lo hizo saber a Ross Brymer y a John Coletti, otro de sus guardaespaldas . "No quiero ver a este imbécil con Sally, no quiero que frecuente este lugar, no quiero que coma mi comida, no quiero que se acueste con mis chicas, díganle que se acabó", ordenó el mafioso preso de un verdadero ataque de ira.

Brymer y Coletti cumplieron con la orden del jefe. Pero Ringo se lo contó a Sally y la apacible sexagenaria con limitaciones para caminar a raíz de un accidente automovilístico que le lesionó gravemente la pierna derecha, madre de tres hijos, cada vez más lejana sentimentalmente de su esposo Joe y a cuyo nombre estaba todo el "reino", trató de consolar a Ringo: "Se le pasará, él es muy temperamental", le dijo refiriéndose a su marido, "il capo mafia".

El 15 de Mayo de 1976, se inauguró el Mustang Ranch Three. En esta nueva y tercera "sucursal trabajaban 72 chicas y la fiesta de inauguración fue sorprendente. Entre los invitados había muchos políticos, hombres de negocios de Reno y de Las Vegas, notables abogados del distrito y ejecutivos de toda la gama. Los shows eróticos no cesaban y Joe se paseaba orondo por las mesas con su ancha sonrisa, el habano encendido y su copa de champagne agradeciendo la presencia de "amigos" tan importantes. Esa noche en el trailer donde vivían Oscar y su amigo el " Gordo" Julio Morales apareció una mancha negra en el piso. Sobre ella cenizas de algo que se había quemado recién y a un costado del trailer los documentos de Ringo y casi todas sus pertenencias aún humeantes. Una clara señal mafiosa.