El ex mediocampista que tuvo un breve pasó por el "Fortín" y cerró su extensa carrera profesional en All Boys reconoció que no volvieron a tener contacto con Mauro: "No hablé con él. Nosotros con Mauro, después que tomó la decisión de ir a Boca, no volvimos a tener relación porque no estábamos de acuerdo con la decisión que tomó. Tuvimos un distanciamiento. También él como que lo sintió y se apartó un poco de la familia. Toda la familia se sintió tocada por este tema".