Uno por los que el club de la Ribera tendrá varias ofertas es Darío Benedetto -trascendió un interés por parte de la Roma-, sin embargo el dirigente dio a entender que el goleador no se marcharía. "No hubo ninguna oferta por Benedetto. No hay chances de que continúe su carrera en otro lado. Se ha comprometido conmigo cuando hicimos el contrato. Cuando parecían que cinco millones era mucha plata, en realidad eran seis y el resignó un millón de dolares de su cláusula para poder venir. Se lo he reconocido y hoy tiene un contrato que él pretendía y merece. Nos dimos la mano y me dijo que hasta fin de año se queda en Boca", confesó.