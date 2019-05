Otro ejemplo en Latinoamérica en igual sentido pero desde una diferente perspectiva política está dado por la Constitución de la República de Cuba (Estado socialista de los trabajadores), que garantiza "como Poder del pueblo, en servicio del pueblo, que no haya persona que no tenga acceso al estudio, la cultura y el deporte" porque "todos tienen derecho a la educación física, el deporte y la recreación", con inclusión obligatoria en los planes de estudio.

En los últimos meses del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, dos leyes modificaron la Ley del Deporte promulgada en el año el 2 de abril de 1974. Una de ellas fue sancionada el 28 de octubre de 2015 bajo la firma del ex vicepresidente Amado Boudou, créandose la "Asignación Universal por Hijo en el Deporte", como suplemento adicional por cada persona menor de edad o persona con discapacidad, entre los 6 y 16 años de edad, que estén a cargo de los titulares de la Asignación Universal por Hijo.