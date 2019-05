Corría el año 2008, Racing acababa de zafar de la Promoción y en los anillos del Cilindro de Avellaneda no se hablaba de Lautaro Martínez ni de Matías Zaracho, el nombre que retumbaba con eco era el de Brian Risso Patrón (hoy, 26 años). Era la joyita de la cantera académica de aquellos días: número 9, había debutado en Primera con apenas 15 años y jugaba en la Selección Sub-17 junto al hoy capitán del Inter de Milán, Mauro Iccardi, y a Nicolás Tagliaficco, hoy a punto de jugar su primera final de Champions League con el Ajax de Holanda.

"Risso Patrón nos va salvar". Sonaba tanto su nombre que, con 16 años, Racing tuvo que firmarle un contrato de apuro porque un grupo de agentes planeaba ofrecerle trabajo a los padres del chico para llevárselo al Manchester United: "Estaba por viajar a un Sudamericano con la Selección y me bajaron del avión. Los dirigentes no me dejaron viajar porque no tenía contrato y sonaba lo de Europa. Después, el conflicto se tapó pero para mí fue tremendo: pensé en dejar el fútbol. Yo no pensaba firmar con otro club, el sueño era jugar para la Argentina", recuerda Brian Risso Patrón, mientras un ecuador perfecto separa la yerba húmeda de la seca en el mate que nos ceba.Entre mate y mate, recuerda aquellos días soñados: "Estaba en la cresta de la ola, salía goleador todos los años, me habían firmado un segundo contrato con 17 años… Se decían cosas muy grossas sobre mi futuro y me la había creído. Después me di cuenta que, de todos los que se me acercaban, no quedó ninguno…".