La posible llegada de El Niño pone en vilo la continuidad de las exportaciones eléctricas de Colombia a Ecuador

08/09/2024 Red eléctrica en Ecuador POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD ECUADOR (CENACE)

Según autoridades y expertos del sector energético de Colombia, la venta de electricidad hacia Ecuador podría enfrentar dificultades durante los próximos meses debido a la posible llegada del fenómeno de El Niño. Las advertencias surgen en momentos en que ambos países mantienen una interconexión eléctrica que ha servido como mecanismo de apoyo para el abastecimiento energético ecuatoriano durante períodos de déficit de generación.

De acuerdo con información difundida por Ecuavisa, representantes de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) señalaron que existe una alta probabilidad de que el fenómeno climático se presente durante el segundo semestre de 2026, lo que podría afectar los niveles de agua almacenados en los embalses colombianos y, por tanto, la capacidad de exportar electricidad hacia países vecinos, entre ellos Ecuador.

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Según reportó ese medio, la presidenta ejecutiva de Acolgen, Natalia Gutiérrez, indicó que las probabilidades de ocurrencia de El Niño alcanzan alrededor del 90%, de acuerdo con proyecciones meteorológicas analizadas por el sector eléctrico colombiano. La dirigente explicó que, ante ese escenario, las autoridades energéticas deben adoptar medidas preventivas para garantizar el abastecimiento interno del país.

Este mapa de la WMO ilustra cómo el fenómeno de El Niño altera los patrones de lluvia globales, mostrando regiones más secas (naranja) y más húmedas (azul) de lo normal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación está relacionada con la composición de la matriz energética colombiana. De acuerdo con Primicias, cerca del 70% de la electricidad que consume Colombia proviene de centrales hidroeléctricas, por lo que una reducción prolongada de las precipitaciones puede afectar significativamente la disponibilidad de energía. El mismo medio señaló que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam) ha advertido sobre condiciones oceánicas y atmosféricas que podrían favorecer el desarrollo de El Niño durante la segunda mitad de este año.

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La situación es observada con atención en Ecuador debido a que el país también depende principalmente de la generación hidroeléctrica. En los últimos años, especialmente durante los períodos de estiaje, Ecuador ha recurrido a la importación de energía desde Colombia para complementar la oferta nacional y reducir el riesgo de interrupciones en el suministro eléctrico.

La normativa colombiana establece que las exportaciones de energía solo pueden realizarse cuando existe disponibilidad suficiente para cubrir la demanda interna y mantener niveles de seguridad operativa en el sistema eléctrico nacional. Esto significa que, ante una eventual reducción de los embalses o un incremento de la demanda doméstica, las ventas internacionales podrían limitarse temporalmente.

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Fotografía de archivo de un ciudadano ecuatoriano revisa un medidor de luz en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

Los antecedentes recientes muestran que este tipo de restricciones ya se han producido. Durante el fenómeno de El Niño registrado entre 2023 y 2024, Colombia redujo las exportaciones de electricidad para priorizar el abastecimiento interno debido a la disminución de los niveles de agua en sus embalses. Según datos del operador del sistema eléctrico colombiano, XM, citados por medios especializados, en marzo de 2024 el volumen útil agregado de los embalses llegó a niveles cercanos al 33%, uno de los registros más bajos observados durante esa emergencia climática.

La posibilidad de que se repita una situación similar ha llevado a los gremios del sector energético colombiano a solicitar acciones anticipadas. De acuerdo con El Espectador, Acolgen pidió al Gobierno colombiano activar con mayor intensidad las centrales termoeléctricas antes de que el fenómeno se consolide, con el objetivo de ahorrar agua en los embalses y preservar reservas para los meses de mayor sequía.

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La propuesta busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema eléctrico ante escenarios de estrés hídrico, según medios colombianos. Las plantas térmicas utilizan combustibles como gas natural o carbón para generar electricidad y permiten reducir la presión sobre las centrales hidroeléctricas cuando las lluvias disminuyen.

Las exportaciones de energía a Ecuador podrían restringirse, priorizando el uso de energía térmica para la demanda interna - crédito Colprensa

Mientras tanto, Ecuador sigue monitoreando la evolución de las condiciones climáticas regionales. Durante los últimos meses, las autoridades ecuatorianas han señalado que trabajan en distintas estrategias para fortalecer la oferta energética nacional, incluyendo la recuperación de infraestructura de generación, la incorporación de nuevas fuentes de energía y el mantenimiento de los mecanismos de intercambio eléctrico con países vecinos.

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Colombia había garantizado exportaciones de energía hacia Ecuador durante parte de 2025 y comienzos de 2026 pese a enfrentar condiciones hidrológicas complejas. Sin embargo, especialistas coinciden en que la continuidad de esos suministros dependerá principalmente de la evolución de los embalses colombianos y de las decisiones que adopten las autoridades energéticas de ese país.

Por ahora, no existe un anuncio oficial sobre una suspensión de las exportaciones hacia Ecuador. No obstante, los pronósticos relacionados con El Niño han reactivado las alertas en el sector eléctrico de ambos países debido a la estrecha relación entre las condiciones climáticas, la generación hidroeléctrica y la seguridad energética regional.

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