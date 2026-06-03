América Latina

La posible llegada de El Niño pone en vilo la continuidad de las exportaciones eléctricas de Colombia a Ecuador

La disminución de lluvias prevista para el segundo semestre de 2026 podría afectar los embalses y reducir la energía disponible

Guardar
Google icon
08/09/2024 Red eléctrica en Ecuador POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD ECUADOR (CENACE)
08/09/2024 Red eléctrica en Ecuador POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD ECUADOR (CENACE)

Según autoridades y expertos del sector energético de Colombia, la venta de electricidad hacia Ecuador podría enfrentar dificultades durante los próximos meses debido a la posible llegada del fenómeno de El Niño. Las advertencias surgen en momentos en que ambos países mantienen una interconexión eléctrica que ha servido como mecanismo de apoyo para el abastecimiento energético ecuatoriano durante períodos de déficit de generación.

De acuerdo con información difundida por Ecuavisa, representantes de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) señalaron que existe una alta probabilidad de que el fenómeno climático se presente durante el segundo semestre de 2026, lo que podría afectar los niveles de agua almacenados en los embalses colombianos y, por tanto, la capacidad de exportar electricidad hacia países vecinos, entre ellos Ecuador.

PUBLICIDAD

Según reportó ese medio, la presidenta ejecutiva de Acolgen, Natalia Gutiérrez, indicó que las probabilidades de ocurrencia de El Niño alcanzan alrededor del 90%, de acuerdo con proyecciones meteorológicas analizadas por el sector eléctrico colombiano. La dirigente explicó que, ante ese escenario, las autoridades energéticas deben adoptar medidas preventivas para garantizar el abastecimiento interno del país.

Mapa mundial sobre un fondo azul que muestra continentes en blanco. Áreas naranjas indican sequía y áreas azules indican mayor humedad debido a El Niño. Logo WMO.
Este mapa de la WMO ilustra cómo el fenómeno de El Niño altera los patrones de lluvia globales, mostrando regiones más secas (naranja) y más húmedas (azul) de lo normal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación está relacionada con la composición de la matriz energética colombiana. De acuerdo con Primicias, cerca del 70% de la electricidad que consume Colombia proviene de centrales hidroeléctricas, por lo que una reducción prolongada de las precipitaciones puede afectar significativamente la disponibilidad de energía. El mismo medio señaló que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam) ha advertido sobre condiciones oceánicas y atmosféricas que podrían favorecer el desarrollo de El Niño durante la segunda mitad de este año.

PUBLICIDAD

La situación es observada con atención en Ecuador debido a que el país también depende principalmente de la generación hidroeléctrica. En los últimos años, especialmente durante los períodos de estiaje, Ecuador ha recurrido a la importación de energía desde Colombia para complementar la oferta nacional y reducir el riesgo de interrupciones en el suministro eléctrico.

La normativa colombiana establece que las exportaciones de energía solo pueden realizarse cuando existe disponibilidad suficiente para cubrir la demanda interna y mantener niveles de seguridad operativa en el sistema eléctrico nacional. Esto significa que, ante una eventual reducción de los embalses o un incremento de la demanda doméstica, las ventas internacionales podrían limitarse temporalmente.

Fotografía de archivo de un ciudadano ecuatoriano revisa un medidor de luz en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome
Fotografía de archivo de un ciudadano ecuatoriano revisa un medidor de luz en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

Los antecedentes recientes muestran que este tipo de restricciones ya se han producido. Durante el fenómeno de El Niño registrado entre 2023 y 2024, Colombia redujo las exportaciones de electricidad para priorizar el abastecimiento interno debido a la disminución de los niveles de agua en sus embalses. Según datos del operador del sistema eléctrico colombiano, XM, citados por medios especializados, en marzo de 2024 el volumen útil agregado de los embalses llegó a niveles cercanos al 33%, uno de los registros más bajos observados durante esa emergencia climática.

La posibilidad de que se repita una situación similar ha llevado a los gremios del sector energético colombiano a solicitar acciones anticipadas. De acuerdo con El Espectador, Acolgen pidió al Gobierno colombiano activar con mayor intensidad las centrales termoeléctricas antes de que el fenómeno se consolide, con el objetivo de ahorrar agua en los embalses y preservar reservas para los meses de mayor sequía.

La propuesta busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema eléctrico ante escenarios de estrés hídrico, según medios colombianos. Las plantas térmicas utilizan combustibles como gas natural o carbón para generar electricidad y permiten reducir la presión sobre las centrales hidroeléctricas cuando las lluvias disminuyen.

Las exportaciones de energía a Ecuador se han restringido, priorizando el uso de energía térmica para la demanda interna - crédito Colprensa
Las exportaciones de energía a Ecuador podrían restringirse, priorizando el uso de energía térmica para la demanda interna - crédito Colprensa

Mientras tanto, Ecuador sigue monitoreando la evolución de las condiciones climáticas regionales. Durante los últimos meses, las autoridades ecuatorianas han señalado que trabajan en distintas estrategias para fortalecer la oferta energética nacional, incluyendo la recuperación de infraestructura de generación, la incorporación de nuevas fuentes de energía y el mantenimiento de los mecanismos de intercambio eléctrico con países vecinos.

Colombia había garantizado exportaciones de energía hacia Ecuador durante parte de 2025 y comienzos de 2026 pese a enfrentar condiciones hidrológicas complejas. Sin embargo, especialistas coinciden en que la continuidad de esos suministros dependerá principalmente de la evolución de los embalses colombianos y de las decisiones que adopten las autoridades energéticas de ese país.

Por ahora, no existe un anuncio oficial sobre una suspensión de las exportaciones hacia Ecuador. No obstante, los pronósticos relacionados con El Niño han reactivado las alertas en el sector eléctrico de ambos países debido a la estrecha relación entre las condiciones climáticas, la generación hidroeléctrica y la seguridad energética regional.

Temas Relacionados

Electricidad EcuadorEnergía EcuadorColombia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La ONG Cubalex denunció el empleo sistemático de la represión a las familias y contactos de los opositores a la dictadura

Se trata de una modalidad que consiste en el castigo a los activistas a través de la presión ejercida sobre amistades y relaciones cercanas

La ONG Cubalex denunció el empleo sistemático de la represión a las familias y contactos de los opositores a la dictadura

El pasajero que amenazó al resto del avión con una falsa bomba en Chile enfrentará hasta cinco años de cárcel

El individuo viajaba desde Calama a Santiago y en medio del vuelo aseguró portar un artefacto explosivo

El pasajero que amenazó al resto del avión con una falsa bomba en Chile enfrentará hasta cinco años de cárcel

Condenaron en Uruguay al femicida que arrojó a su ex novia desde un séptimo piso y la siguió golpeando tras su caída

La joven había llegado a la casa de su ex para llevarse sus cosas luego de tres años de relación y tres denuncias por violencia. Tras una discusión, la empujó al vacío. Ahora fue condenado a 22 años de cárcel

Condenaron en Uruguay al femicida que arrojó a su ex novia desde un séptimo piso y la siguió golpeando tras su caída

Una célula del Tren de Aragua amasó una fortuna de 87 millones de dolares en Chile y la envió a Colombia

La Policía chilena llevó a cabo la “Operación Tokio”, que dejó 19 detenidos, todos venezolanos. La investigación nació tras una megafiesta en la que cinco personas murieron baleadas

Una célula del Tren de Aragua amasó una fortuna de 87 millones de dolares en Chile y la envió a Colombia

La Fesfut analiza si permite o prohíbe la venta de categorías en el fútbol salvadoreño

La Federación de Fútbol sostuvo que antes no había una postura oficial y ahora revisa el asunto desde varias ópticas por el contexto económico, con la condición de analizar cada caso y evitar un precedente futuro

La Fesfut analiza si permite o prohíbe la venta de categorías en el fútbol salvadoreño
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Red Sox vs Yankees: cuándo y dónde ver EN VIVO la clásica rivalidad de la MLB desde México

Red Sox vs Yankees: cuándo y dónde ver EN VIVO la clásica rivalidad de la MLB desde México

Dorado Mañana resultados de hoy miércoles 3 de junio: ganadores del último sorteo

Jueza que ordenó disculpas a De la Espriella por comentarios sexuales contra una periodista fue señalada de parcialidad por supuesto apoyo a Cepeda

La Gen Z pone en la mira al gobierno por el caos de las obras tardías en el Metro de la CDMX

Extorsión y amenazas de muerte siembran el temor entre comerciantes del Mercado N.º 3 de Breña

INFOBAE AMÉRICA

El vapeo daña los genes de la boca de una manera más compleja que el cigarrillo convencional

El vapeo daña los genes de la boca de una manera más compleja que el cigarrillo convencional

Antoni Gaudí, “arquitecto de Dios”: el papa León XIV celebrará una misa en la Sagrada Familia

Netanyahu afirmó que comparte con Trump el objetivo de desarmar al grupo terrorista Hezbollah y desmilitarizar El Líbano

La ONG Cubalex denunció el empleo sistemático de la represión a las familias y contactos de los opositores a la dictadura

Condenaron en Uruguay al femicida que arrojó a su ex novia desde un séptimo piso y la siguió golpeando tras su caída

ENTRETENIMIENTO

John Travolta habla del duelo tras las muertes de su esposa y su hijo: “No estoy hecho para quedarme absorbido por la oscuridad”

John Travolta habla del duelo tras las muertes de su esposa y su hijo: “No estoy hecho para quedarme absorbido por la oscuridad”

Se reveló la causa de muerte de Kelly Lee Curtis, hermana de Jamie Lee Curtis

La fuerte denuncia de Sabrina Carpenter a un acosador: “Me ha causado angustia emocional grave y continua”

“Fui un tonto”: Mickey Rourke se lamenta por su turbulenta relación con Carré Otis

“Soy intensamente disléxico, por eso nunca he conducido Saturday Night Live”, afirmó Tom Holland