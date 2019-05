En la intimidad, el ex capitán de la selección argentina asegura que el Gran Pez llega más consolidado que el torneo pasado. No solo los refuerzos que pidió el DT de 58 años se adaptaron bien al funcionamiento del equipo, sino que luego de empezar con cuatro derrotas en las primeras cinco fechas, obtuvo la clasificación al Reducido y ya lleva cuatro victorias consecutivas y trece sin perder. "Es ahora, es esta la final", repite ante su cuerpo técnico y como motivación para sus futbolistas.