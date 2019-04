Jugó cuatro años en la Selección, entre 1998 y 2002 (estuvo en el Mundial de Japón-Corea) y metió el polémico gol con la mano del empate ante Paraguay en la clasificación al Mundial.

Para la temporada 1999/2000, el Valencia lo quiso fichar pero lo llamó su compatriota Héctor Cúper, "y por sus argumentos pareció que me dijera "no sé si quiero que vengas". En eso soy sensible y orgulloso. Pensé "el club presenta una oferta por escrito y luego el entrenador me dice que no sabe si voy a jugar o no, no me muestra ningún cariño ni nada. Mmmm…interesante". También se barajó la chance del Liverpool pero lo llamó José Manuel Lara, el dueño de la Editorial Planeta y accionista del Espanyol. "Me dijo que aunque con problemas económicos, ellos querían mejorar al club y que yo era fundamental y me quedé".