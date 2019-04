• El día de la suspensión del partido en el Monumental: "Estaba en la concentración porque no podía estar en el vestuario. Estaba en mi habitación cuando sucedió esto. Sentí preocupación. Lo que más anhelaba era que se pudiera desarrollar un evento deportivo de esa magnitud. Era mundialmente visto. Que no se desarrolle de la manera más natural nos salpicaba a todos como sociedad. No se me cruzó por la cabeza que le den la Copa a Boca porque tenía mi opinión que lo sucedido a 10 cuadras del estadio no tenía nada que ver con un hecho sí interno. Lo primero que pensé fue en la salud de los jugadores de Boca y de la gente que venía en el micro. Lo segundo, si no se daba en las condiciones normales nunca quise jugar ese partido. No quería tener esa ventaja deportiva".