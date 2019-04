Pobre fútbol argentino, lo mandaron a la B…

Hoy con los contratos dolarizados no es arriesgado suponer que los clubes argentinos absolutamente al día con sus planteles no podrían ser más de tres. ¿Y qué hará la Superliga? ¿sancionará a la mayoría de sus protagonistas? La respuesta es no: y la AFA debió preverlo pues ese convenio de un Tribunal paralelo jamás debió ser admitido. Sería como tener distintos tribunales: uno para los "oficios", uno para las "protestas por inclusiones indebidas", otro para los "pases o transferencias". No es así. La AFA tiene un Tribunal de Disciplina Deportiva que fue paradigma en la propia FIFA. Y contempla sanciones por las deudas, especialmente por documentación fraudulenta (caso Newell's). Se admite en consecuencia que una consultora de incuestionable prestigio informe sobre los estados financieros, pero no que un inconstitucional tribunal especial castigue a los clubes. Al permitirlo, la AFA ha consentido que la Superliga sancione hasta el descenso o salve del mismo a cualquiera de sus clubes afiliados de la misma manera. Jamás la AFA, vacía de institucionalidad, debió permitir tal injerencia.