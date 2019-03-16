Vélez se impuso ante Atlético Tucumán en un duelo clave por el ingreso a las copas internacionales

Vélez se impuso en condición de local ante Atlético Tucumán en un duelo clave por el ingreso a las copas internacionales válido por la 23ª fecha de la Superliga. En el estadio José Amalfitani, el Fortín superó por 2-0 a su rival y quedó cerca de los puestos de clasificación para la Libertadores 2020.

Desde el inicio del cotejo, los dirigidos por Gabriel Heinze se mostraron superiores a su adversario. A lso 7 minutos Thiago Almada tuvo en sus pies la primera jugada de peligro pero su remate se fue apenas por encima del travesaño.

Minutos más tarde, el dueño de caa siguió acechando el arco defendido por Christian Lucchetti. Nicolás Domínguez recibió un pase dentro del área y disparó de zurda pero el arquero se quedó con el remate.

(Foto Baires)

Vélez seguía intentando ante un rival que no tuvo su mejor tarde. Agustín Bouzat recibió un pase por lo alto y la picó ante la salida del Laucha pero la pelota dio en el poste izquierdo y salió por la línea de meta.

El delatero del local iba a tener su revancha. Poco tiempo después capturó un centro que picó en el corazón del área y con un fuerte remate la envió al fondo de la red para poner en ventaja a su equipo antes del descanso.

Ya en el complemento, con la tranquilidad de estar arriba en el marcador los de Liniers intentaron ampliar la ventaja pero se encontraron con un Decano mejor parado en la cancha y que tuvo su oportunidad de igualar.

Ya sobre el final en tiempo suplementario, Pablo Galdames liquidó el encuentro luego de que Rodrigo Salinas bajara una pelota en el área y habilite al joven chileno de 22 años.

Con este resultado, Vélez alcanzó los 37 puntos en la tabla y se ubica a dos de distancia de River, que es el último equipo clasificado a la Libertadores hasta el momento.

Por el lado de Atlético Tucumán, esta derrota lo dejó a las puertas de la Libertadores con 39 unidades como el Millonario pero un peldaño por debajo debido a la diferencia de gol.

LO QUE LE QUEDA A VÉLEZ EN LA SUPERLIGA

Independiente (V)

Lanús (L)

LO QUE LE QUEDA A ATLÉTICO EN LA SUPERLIGA

Aldosivi (L)

Huracán (V)

Formaciones:

Vélez: Lucas Hoyos; Hernán De La Fuente, Lautaro Gianetti, Joaquín Laso, Braian Cufré; Nicolás Domínguez, Gastón Giménez, Thiago Almada; Agustín Bouzat, Leandro Fernández y Matías Vargas. DT: Gabriel Heinze

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; José San Román, Bruno Bianchi, Yonathan Cabral, Mathías Abero; David Barbona, Juan Mercier, Rodrigo Aliendro, Gervasio Núñez; Leandro Díaz y Mauro Matos. DT: Ricardo Zielinski

Estadio: José Amalfitani

Hora: 13.15

Árbitro: Néstor Pitana

Televisa: TNT y TNT Sports

Posiciones:

Relato en vivo: