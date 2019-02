"Es verdad, había alguien del Leeds ahí. La responsabilidad por este incidente es mía. No importa si es legal o no, si está bien o mal. Para mí es suficiente el hecho de que Lampard y el Derby County se hayan sentido molestos para demostrar que no actué bien. Uso este método desde las Eliminatorias con la selección argentina. No es ilegal, lo contamos públicamente y lo hablamos con la prensa. Para algunos está mal, pero para otros no", declaró Bielsa en una conferencia de prensa a la que llamó tras el conflicto, para ponerle el cuerpo a la decisión.