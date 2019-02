"No pasa nada con Nahitan Nandez simplemente q tuvo un traumatismo de la primera articulacion MTT falangica y sufrio una lesion de la placa plantar (Turf Toe) lesion sumamente comun en futbol americano q en algunos casos puede hasta llegar a ser quirurgica. No es el caso. Es una lesion mas quizas menos conocida aqui en el futbol argentino. Esta mucho mejor pero no hay una fecha definida de retorno. Puede ser esta semana y si no esta bien sera la otra y si no sera la otra. Pero pasar NO PASA absolutamente nada mas. No busquen otra cosa porque no lo hay. Saludos a todos".