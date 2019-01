"Cuando era adolescente mi viejo tenía una fábrica mediana y en los períodos de vacaciones yo no me quedaba a dormir como todos mis amigos. A las 6 de la mañana me iba con mi viejo a laburar hasta las 2 de la tarde y después eso me daba la posibilidad de pagar el abono de la pileta en el verano", explicó. Eso se daba cuando no estaba de vacaciones en Junín, visitando la rama familiar de su madre y compartiendo algunos días de escuela con tobas e hijos de peones rurales: "Iba a esa escuela porque a veces no coincidían los períodos vacacionales de Santa Fe y Buenos Aires, entonces todavía tenía una semana de clase y me hacía ir a la escuela de campo para tomar clases con mis primos. Me educaba ahí".