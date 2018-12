Con respecto a la eliminación por penales ante el Al Ain, manifestó: "Yo no busco excusas, felicité al rival cuando me toco perder. Algunos creen que con el envión anímico se puede superar ciertas cuestiones, pero por lo vivido, que fue muy fuerte, no pudimos separarlo y enfocarnos de la mejor manera. Después de tanta euforia y desgaste mental que generó durante 40 días esta final con Boca lamentablemente no nos alcanzó para ponernos en la final. Y luego, agregó: "No subestimamos al rival de ninguna manera. Dije en la previa que era un rival muy peligroso para nosotros".