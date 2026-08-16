Alias Negro, supuesto integrante del Clan del Golfo, fue detenido en el Bajo Cauca antioqueño

Ejército y autoridades detienen a alias Negro, señalado por microtráfico en Bajo Cauca - crédito @Ejercito_Div7/X

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La Séptima División del Ejército Nacional informó en X la detención de un presunto miembro del Clan del Golfo, identificado como alias Negro, durante una operación conjunta desarrollada en el corregimiento de Puerto López, jurisdicción del municipio de El Bagre, departamento de Antioquia.

La intervención se realizó en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, como parte de los esfuerzos interinstitucionales para combatir estructuras delictivas en la región.

De acuerdo con el reporte oficial, alias Negro pertenecería a la Subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario, dedicada al microtráfico y a la recolección de información sobre actividades de la Fuerza Pública en el Bajo Cauca antioqueño.

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Según indicó el Ejército, su captura representa un avance relevante en la lucha contra el crimen organizado local. “Esta acción afecta la cadena de distribución de estupefacientes y debilita las finanzas ilícitas del Clan del Golfo en la zona”, señalaron fuentes militares.

Capturan a presunto integrante del Clan del Golfo en operación conjunta en El Bagre - crédito @Ejercito_Div7/X

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron 43 papeletas de cocaína, 35 de bazuco, 43 cigarrillos de marihuana y 2 dosis de tusi, además de más de 8 millones de pesos en efectivo y un teléfono móvil.

El material decomisado quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes adelantan las investigaciones para establecer la red de vínculos y operaciones de la estructura criminal.

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El Ejército Nacional resaltó la importancia de la cooperación entre fuerzas militares, policiales y judiciales para enfrentar organizaciones armadas que amenazan la seguridad en Antioquia.

La captura de alias Negro busca disminuir la capacidad operativa del Clan del Golfo y reducir el impacto de la distribución de sustancias ilícitas en la región. Las acciones continuarán en distintos sectores del Bajo Cauca, con el objetivo de desarticular redes de microtráfico y avanzar en la judicialización de sus integrantes.

La Séptima División reiteró el compromiso institucional con la protección de la ciudadanía y la consolidación de la seguridad en los municipios más afectados por la violencia y la criminalidad en el norte del país.

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Imagen de referencia - Alias Negro, capturado con estupefacientes y efectivo en ofensiva coordinada en Antioquia - crédito Policía Nacional

Cayó presunto jefe de finanzas con más de mil millones de pesos

Las autoridades ejecutaron una operación en Zaragoza, en el departamento de Antioquia, que permitió la incautación de más de 1.000 millones de pesos en efectivo, recursos presuntamente destinados a fortalecer las finanzas de la Subestructura Uldar Cardona Rueda, organización vinculada al Clan del Golfo.

El procedimiento culminó con la captura en flagrancia de alias el Tuerto, señalado como presunto cabecilla financiero de la red criminal.

Durante la diligencia, que contó con la participación coordinada de unidades del Gaula Militar Bajo Cauca, la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, la Seccional de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, se incautaron equipos de comunicación y documentos relevantes.

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Estos elementos serán analizados para esclarecer el funcionamiento y los movimientos internos de la estructura ilegal.

La intervención se llevó a cabo tras una labor de inteligencia que posibilitó localizar al presunto responsable en un inmueble urbano de Zaragoza. Al momento de la captura, alias el Tuerto intentó sobornar a una oficial del Ejército Nacional con 500 millones de pesos a cambio de frenar el operativo.

La Fuerza Pública incautó equipos de comunicación y documentación en el allanamiento contra el Clan del Golfo - crédito Ejército

La uniformada rechazó la oferta y notificó de inmediato el hecho a sus superiores, acción que ahora forma parte de la investigación penal.

En el allanamiento, los uniformados también decomisaron un revólver calibre 38, munición, una máquina contadora de billetes, y toda la evidencia fue puesta a disposición de la Fiscalía para fortalecer el proceso judicial en curso.

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Según las primeras hipótesis, el dinero incautado tendría origen en el cobro de extorsiones a comerciantes, representantes de gremios económicos y habitantes del Bajo Cauca, además de otras actividades ilícitas atribuidas a la estructura criminal.

Las autoridades señalaron que los recursos decomisados sostenían el funcionamiento y los pagos internos del grupo armado.

La incautación busca frenar la capacidad financiera del Clan del Golfo y evitar la expansión de sus operaciones en el territorio nacional.