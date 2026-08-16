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Beca Rita Cetina 2026: confirman fecha del próximo pago tras los depósitos de agosto

Los depósitos del programa del mes de agosto concluyeron el viernes pasado 14 de agosto

Los depósitos de la Beca Rita Cetina del mes de agosto concluyeron el viernes pasado 14 de agosto para todos los beneficiarios de primaria que se registraron al apoyo para uniformes y útiles escolares.
Los depósitos de la Beca Rita Cetina del mes de agosto concluyeron el viernes pasado 14 de agosto para todos los beneficiarios de primaria que se registraron al apoyo para uniformes y útiles escolares.
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Los depósitos de la Beca Rita Cetina del mes de agosto concluyeron el viernes pasado 14 de agosto para todos los beneficiarios de primaria que se registraron al apoyo para uniformes y útiles escolares.

Los recursos se entregaron de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario directamente y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco Bienestar.

Confirman fecha del próximo pago de la Beca Rita Cetina

Las autoridades del programa confirmaron que el próximo pago de la Beca Rita Cetina para alumnos de continuidad, es decir, de secundaria, se realizará en el mes de octubre. Cabe señalar que durante julio y agosto no hubo depósitos a estos beneficiarios por ser periodo vacacional.

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Mientras tanto, en caso de tener cualquier duda o aclaración, se pueden consultar los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y Julio León, titular de la misma.

La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)
La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)

Calendario tentativo de pagos

Aunque no se ha dado a conocer el calendario oficial de pagos, tomando en cuenta la forma en que se distribuyen los recursos, esta podría ser una agenda tentativa.

  • Lunes 5 de octubre : apellidos con iniciales A, B.
  • Martes 6 de octubre: apellidos con iniciales C.
  • Miércoles 7 de octubre: apellidos con iniciales D, E, F.
  • Jueves 8 de octubre: apellidos con iniciales G.
  • Viernes 9 de octubre: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.
  • Lunes 12 de octubre: apellidos con iniciales M.
  • Martes 13 de octubre: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.
  • Miércoles 14 de octubre: apellidos con iniciales R.
  • Jueves 15 de octubre: apellidos con iniciales S.
  • Viernes 16 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z
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El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito. Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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Los dos apoyos de la Beca Rita Cetina

El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, puso en marcha en 2025 la Beca Rita Cetina, un programa social dirigido a estudiantes de nivel básico que asisten a escuelas públicas en todo el país. El despliegue fue escalonado, con el objetivo de cubrir a todos los alumnos de primaria y secundaria, otorgando un apoyo económico directo a través de la tarjeta del Banco Bienestar.

El video muestra a Rita Cetina en un entorno de oficina, explicando detalles sobre la Beca Universal de Educación Básica. La presentadora utiliza un micrófono lavalier y gesticula mientras se dirige a la cámara. Los rótulos en pantalla identifican a Rita Cetina y mencionan 'Educación Primaria', 'Educación Básica' y 'Beca Universal'. Una frase clave en pantalla indica 'No es necesario acudir al banco'. Este material constituye un video explicativo dirigido a beneficiarios de un programa de becas.

La beca tiene dos modalidades. Para estudiantes de secundaria, el apoyo consiste en 1,900 pesos bimestrales durante los 10 meses del ciclo escolar, sin incluir julio y agosto por ser periodo vacacional. Además, los padres de familia con más de un alumno registrado reciben 700 pesos adicionales por cada hijo extra beneficiario.

En el caso de primaria, la política inició operaciones en 2026 y contempla un solo pago anual de 2,500 pesos, destinado a la compra de uniformes y útiles escolares. Este recurso se entrega antes del inicio de clases y su modalidad de dispersión difiere de la secundaria, donde el apoyo es periódico.

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