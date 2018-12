De alguna manera, fueron las profesiones las que unieron a Diego y a Daniela. "Ella un día me escribió para que fuera a su programa, pero al final estaba en Mar del Plata y no pude. Después volvió a hacer el intento, y tampoco se dio. Pero al tiempo nos pusimos a hablar por teléfono y se fue dando el vínculo. Coincidimos en un bar un Día del Amigo y ya llevamos un año y medio juntos", contó el ex portero de Independiente y Rosario Central.