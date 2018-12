"No se puede creer esto, 18 horas con el culo cuadrado, escuchando el alargue arriba del avión con el Wi-Fi. Cola de migraciones escuchando los penales y cuando me toca el turno para entrar en territorio "dubaiense"… 5-4. No sé qué hacer acá, ¿qué hago acá? No se puede creer", fue el relato del hincha mientras captaba el momento con su celular.