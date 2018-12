El Real Madrid jugó de mayor a menor. Arrancó como para golear al Rayo pero se fue apagando. A los 12 ya estaba arriba porque Karim Benzema mostró su clase con dos movimientos: el pase largo a Lucas Vázquez para que el puntero entrara por derecha; y cómo le marcó su movimiento en diagonal a Vázquez para que se la devolviera ya dentro del área. Ahí mismo fue letal con el control y el tiro al arco. Esa jerarquía individual que mostró al francés es lo que debe preocuparle a River. Lo lógico es no dejarlo que gire para descargar, una de sus grandes virtudes. Será un trabajo duro que deberá realizar sobre todo Jonathan Maidana, ya que el 9 se tira del centro hacia la izquierda de su ataque. Cuando se vuelca hacia esa banda el que va hacia adentro es Marco Asensio, quien no pasa un gran momento. Tiene ocasiones pero falla en la definición. De todas maneras es un delantero muy peligroso y sería titular en una hipotética final, ya que Gareth Bale está lesionado. Asensio igualmente terminó con una sobrecarga muscular en su aductor derecho y Benzema, con un fuerte dolor en su pie izquierdo. "Son solo golpes creo, así que veremos en el avión cómo están", declaró Solari al término del partido. El rosarino sabe que son dos hombres vitales y que para una probable final no tiene reemplazantes de la misma talla, salvo el cada vez más menospreciado Isco. Pero como centrodelantero no tiene otro.