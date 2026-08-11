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Autoridades costarricenses descubren compartimento oculto en furgón y decomisan más de USD 484 mil en cigarrillos de contrabando

Un operativo en Kilómetro 35, Golfito, permitió descubrir un elaborado escondite dentro de un tráiler procedente de Paso Canoas, donde estaban ocultos 2,2 millones de cigarrillos. En otros cuatro vehículos, los agentes encontraron además 5,337 unidades de licor.

Los policías localizaron 2.200.000 cigarrillos ocultos dentro de un compartimento acondicionado en las paredes del contenedor. Crédito: MSP
Los policías localizaron 2.200.000 cigarrillos ocultos dentro de un compartimento acondicionado en las paredes del contenedor. Crédito: MSP
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Una inspección minuciosa de un furgón permitió a oficiales de la Policía de Fronteras descubrir uno de los mayores cargamentos de cigarrillos presuntamente contrabandeados decomisados este año en la Zona Sur de Costa Rica.

El operativo se realizó la noche del domingo en Kilómetro 35, distrito de Guaycará de Golfito, cuando los agentes revisaron un tráiler procedente de Paso Canoas, en la frontera con Panamá.

A simple vista, el contenedor parecía estar vacío. Sin embargo, los policías decidieron revisar detalladamente las paredes de la estructura y encontraron un compartimento oculto en el que estaban almacenadas 220 cajas con aproximadamente 2,200,000 cigarrillos.

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De acuerdo con las autoridades, el cargamento habría ingresado al país al margen de la legislación tributaria y sanitaria y su valor estimado en el mercado nacional podría superar los ₡220 millones (USD 440 mil).

La forma en que fue oculto el producto llamó la atención de los investigadores, debido a que los responsables habrían acondicionado una especie de doble pared dentro del contenedor para intentar evadir los controles policiales.

El hallazgo se produjo como parte de los operativos que desarrolla la Policía de Fronteras para combatir los delitos transfronterizos, entre ellos el ingreso y transporte irregular de mercancías.

Según la institución, este constituye el mayor decomiso de cigarrillos realizado por la Policía de Fronteras en la zona sur del país en lo que va de 2026.

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El cargamento viajaba desde la frontera con Panamá

El tráiler había salido de Paso Canoas, uno de los principales puntos fronterizos entre Costa Rica y Panamá, y avanzaba hacia el interior del territorio nacional.

Los oficiales realizaron una inspección detallada del vehículo en el sector de Kilómetro 35, debido a las acciones de control que mantienen en las principales rutas utilizadas para el traslado de mercancías.

Aunque inicialmente el contenedor no mostraba señales evidentes de transportar productos, la revisión de las paredes permitió detectar irregularidades en su estructura.

El procedimiento permitió impedir que la mercancía continuara su recorrido y fuera distribuida en el mercado nacional.

Las autoridades indicaron que el cargamento quedó a disposición de la Policía de Control Fiscal, institución encargada de continuar con las diligencias correspondientes en este tipo de casos.

La investigación deberá determinar quiénes están detrás del traslado de la mercancía, cuál era su destino y las circunstancias en las que los cigarrillos ingresaron al territorio costarricense.

El cargamento de cigarrillos estaba distribuido en 220 cajas y su valor en el mercado nacional podría superar los ₡220 millones. Crédito: MSP
El cargamento de cigarrillos estaba distribuido en 220 cajas y su valor en el mercado nacional podría superar los ₡220 millones. Crédito: MSP

También decomisaron casi ₡10 millones (USD 25 mil) en licores

El operativo contra el contrabando no se limitó al cargamento de cigarrillos.

Durante las primeras horas del domingo, oficiales de la Policía de Fronteras interceptaron cuatro vehículos en el mismo puesto policial de Kilómetro 35.

Los automóviles también procedían de la frontera sur y transportaban un total de 5,337 unidades de diferentes tipos de licores.

Las bebidas alcohólicas no contaban, según las autoridades, con el debido pago de impuestos ni los registros sanitarios correspondientes para su comercialización en Costa Rica.

El valor estimado de este segundo cargamento asciende a aproximadamente ₡9,9 millones. (USD 25 mil)

Al igual que ocurrió con los cigarrillos, los productos fueron decomisados y quedaron bajo custodia de la Policía de Control Fiscal, siguiendo el procedimiento establecido para mercancías que ingresan o son transportadas de manera irregular.

En total, entre ambos procedimientos, las autoridades decomisaron mercancías cuyo valor estimado supera los ₡229 millones.

La mayor parte corresponde al cargamento de cigarrillos encontrado dentro del contenedor del tráiler.

Cuatro vehículos fueron interceptados con 5.337 unidades de licores transportadas sin el debido pago de impuestos ni registros sanitarios. Crédito: MSP
Cuatro vehículos fueron interceptados con 5.337 unidades de licores transportadas sin el debido pago de impuestos ni registros sanitarios. Crédito: MSP

Una modalidad utilizada para evadir controles

El uso de compartimentos ocultos para transportar mercancías recuerda las estrategias empleadas por organizaciones dedicadas al tráfico ilegal para intentar burlar los controles policiales.

En este caso, los responsables aparentemente aprovecharon la estructura del contenedor para crear un espacio que permitiera esconder las cajas de cigarrillos y mantenerlas fuera de la vista durante los controles de carretera.

Sin embargo, la inspección realizada por los agentes permitió descubrir la modificación en las paredes y localizar la mercancía.

Para las autoridades, este tipo de controles resulta fundamental debido a que el contrabando no solo representa una afectación económica por el no pago de impuestos, sino que también puede involucrar productos que no cumplen con las regulaciones sanitarias exigidas para su comercialización.

El ingreso irregular de bebidas alcohólicas y productos de tabaco también afecta los canales formales de comercialización y puede generar pérdidas para el Estado por concepto de tributos.

Los cigarrillos y las bebidas alcohólicas decomisadas quedaron a disposición de la Policía de Control Fiscal. Crédito: MSP
Los cigarrillos y las bebidas alcohólicas decomisadas quedaron a disposición de la Policía de Control Fiscal. Crédito: MSP

Los operativos en la Zona Sur forman parte de las acciones permanentes de la Policía de Fronteras para controlar el tránsito de mercancías en las zonas limítrofes y las principales rutas utilizadas para trasladarlas.

Los productos permanecen a disposición de las autoridades competentes mientras continúan los procedimientos administrativos y las investigaciones necesarias para determinar las responsabilidades correspondientes.

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