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Costa Rica: productos agrícolas suben hasta 158.93% en un año

Las fuertes lluvias en el Atlántico y la sequía en otras regiones han impulsado cambios bruscos en los precios agrícolas en Costa Rica, generando desafíos tanto para productores como para consumidores

El tiquisque lideró el aumento de precio en las Ferias del Agricultor de Costa Rica con una suba de 158.93% entre agosto de 2025 y agosto de 2026. (EFE/ Bienvenido Velasco)
El tiquisque lideró el aumento de precio en las Ferias del Agricultor de Costa Rica con una suba de 158.93% entre agosto de 2025 y agosto de 2026. (EFE/ Bienvenido Velasco)
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El tiquisque encabeza la lista de productos que más aumentaron de precio en las Ferias del Agricultor de Costa Rica en el último año, con una subida de 158.93%. El kilogramo pasó de ¢1.120 (USD 2.07) a ¢2.900 (USD 5.37) entre agosto de 2025 y agosto de 2026, lo que representa un incremento de ¢1.780 (USD 3.30) para el consumidor.

Además de este tubérculo, el repollo verde y las cebollas también exhibieron incrementos pronunciados: el primero subió 88.52%, al pasar de ¢610 (USD 1.13) a ¢1.150 (USD 2.13) por kilo, mientras que ambas presentaciones de cebolla (seca y en trenza) aumentaron 76.15%, subiendo de ¢650 (USD 1.20) a ¢1.145 (USD 2.12) por kilo. El chayote tierno criollo, por su parte, experimentó una variación al alza de 68.83%, lo que llevó su precio de ¢385 (USD 0.71) a ¢650 (USD 1.20) por unidad.

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Durante el mismo periodo, el mercado mostró descensos significativos en los precios de otros alimentos, según detalló El Observador a partir de los precios oficiales.

La yuca parafinada fue uno de los productos con mayor baja, al reducirse 45.99% y ubicarse en ¢505 (USD 0.94) por kilo. La yuca corriente retrocedió 33.57% hasta ¢465 (USD 0.86), y el huevo bajó 40.10%, quedando en ¢1.150 (USD 2.13) por kilogramo.

Entre los productos que experimentaron bajas de dos dígitos también figuran la vainica, que descendió 24.48% (de ¢1.430 (USD 2.65) a ¢1.080 (USD 2.00) por kilo), y el elote, que cayó 20.00% y se vende a ¢140 (USD 0.26) la unidad. Otros alimentos como el ayote tierno, el apio verde, la coliflor y el plátano se abarataron entre 12.00% y 19.00%. En las frutas, la fresa, la sandía y la maracuyá registraron caídas menores.

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Factores detrás de las variaciones de precios

Gran cantidad de pepinos verdes, algunos sin envolver y otros con plástico y etiquetas de código de barras, expuestos en estantes de un supermercado.
El precio del tiquisque en las Ferias del Agricultor pasó de ¢1.120 a ¢2.900 por kilogramo en Costa Rica durante el último año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Consejo Nacional de Producción, las variaciones obedecen a una combinación de factores climáticos, de oferta y de comercio exterior. El representante de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, Guido Vargas, explicó a El Observador que las lluvias excesivas en el litoral Atlántico han dificultado la siembra y la utilización de maquinaria agrícola, afectando la programación de cultivos. También mencionó que la sequía en otras regiones y la presencia de plagas han reducido la disponibilidad de productos.

A estas condiciones se suma la influencia del tipo de cambio, que repercute en los costos para los productores que exportan, y la variabilidad propia del mercado agrícola. Vargas detalló que “hemos tenido un efecto de clima muy fregado”, y que la imposibilidad de ingresar al campo por el exceso de lluvia ha impedido cumplir con los ciclos agrícolas previstos.

Por otro lado, el representante de las Ferias del Agricultor, Edwin Vargas, señaló que las fluctuaciones en la oferta, el ingreso de productos importados y el contrabando también inciden en los precios. “El mercado es constantemente variante”, afirmó, y agregó que la importación y el contrabando de productos generan cambios sustanciales en el comportamiento de los precios locales.

Las variaciones más notorias se dan en productos de ciclos cortos, como el tomate y la papa, cuya menor disponibilidad impacta en los valores finales. Edwin Vargas también indicó que las políticas públicas y los controles a las importaciones —mencionando el caso del aguacate— tienen un rol relevante en la formación de los precios en las ferias.

En resumen, el último año en las Ferias del Agricultor costarricenses se caracterizó por alzas inéditas en ciertos productos, principalmente tubérculos y hortalizas, mientras que otros alimentos básicos registraron notables descensos. Las causas combinan factores climáticos, variaciones en la oferta, políticas comerciales y la dinámica del mercado agrícola nacional.

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