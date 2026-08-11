Costa Rica: productos agrícolas suben hasta 158.93% en un año

El tiquisque lideró el aumento de precio en las Ferias del Agricultor de Costa Rica con una suba de 158.93% entre agosto de 2025 y agosto de 2026. (EFE/ Bienvenido Velasco)

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El tiquisque encabeza la lista de productos que más aumentaron de precio en las Ferias del Agricultor de Costa Rica en el último año, con una subida de 158.93%. El kilogramo pasó de ¢1.120 (USD 2.07) a ¢2.900 (USD 5.37) entre agosto de 2025 y agosto de 2026, lo que representa un incremento de ¢1.780 (USD 3.30) para el consumidor.

Además de este tubérculo, el repollo verde y las cebollas también exhibieron incrementos pronunciados: el primero subió 88.52%, al pasar de ¢610 (USD 1.13) a ¢1.150 (USD 2.13) por kilo, mientras que ambas presentaciones de cebolla (seca y en trenza) aumentaron 76.15%, subiendo de ¢650 (USD 1.20) a ¢1.145 (USD 2.12) por kilo. El chayote tierno criollo, por su parte, experimentó una variación al alza de 68.83%, lo que llevó su precio de ¢385 (USD 0.71) a ¢650 (USD 1.20) por unidad.

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Durante el mismo periodo, el mercado mostró descensos significativos en los precios de otros alimentos, según detalló El Observador a partir de los precios oficiales.

La yuca parafinada fue uno de los productos con mayor baja, al reducirse 45.99% y ubicarse en ¢505 (USD 0.94) por kilo. La yuca corriente retrocedió 33.57% hasta ¢465 (USD 0.86), y el huevo bajó 40.10%, quedando en ¢1.150 (USD 2.13) por kilogramo.

Entre los productos que experimentaron bajas de dos dígitos también figuran la vainica, que descendió 24.48% (de ¢1.430 (USD 2.65) a ¢1.080 (USD 2.00) por kilo), y el elote, que cayó 20.00% y se vende a ¢140 (USD 0.26) la unidad. Otros alimentos como el ayote tierno, el apio verde, la coliflor y el plátano se abarataron entre 12.00% y 19.00%. En las frutas, la fresa, la sandía y la maracuyá registraron caídas menores.

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Factores detrás de las variaciones de precios

El precio del tiquisque en las Ferias del Agricultor pasó de ¢1.120 a ¢2.900 por kilogramo en Costa Rica durante el último año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Consejo Nacional de Producción, las variaciones obedecen a una combinación de factores climáticos, de oferta y de comercio exterior. El representante de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, Guido Vargas, explicó a El Observador que las lluvias excesivas en el litoral Atlántico han dificultado la siembra y la utilización de maquinaria agrícola, afectando la programación de cultivos. También mencionó que la sequía en otras regiones y la presencia de plagas han reducido la disponibilidad de productos.

A estas condiciones se suma la influencia del tipo de cambio, que repercute en los costos para los productores que exportan, y la variabilidad propia del mercado agrícola. Vargas detalló que “hemos tenido un efecto de clima muy fregado”, y que la imposibilidad de ingresar al campo por el exceso de lluvia ha impedido cumplir con los ciclos agrícolas previstos.

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Por otro lado, el representante de las Ferias del Agricultor, Edwin Vargas, señaló que las fluctuaciones en la oferta, el ingreso de productos importados y el contrabando también inciden en los precios. “El mercado es constantemente variante”, afirmó, y agregó que la importación y el contrabando de productos generan cambios sustanciales en el comportamiento de los precios locales.

Las variaciones más notorias se dan en productos de ciclos cortos, como el tomate y la papa, cuya menor disponibilidad impacta en los valores finales. Edwin Vargas también indicó que las políticas públicas y los controles a las importaciones —mencionando el caso del aguacate— tienen un rol relevante en la formación de los precios en las ferias.

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En resumen, el último año en las Ferias del Agricultor costarricenses se caracterizó por alzas inéditas en ciertos productos, principalmente tubérculos y hortalizas, mientras que otros alimentos básicos registraron notables descensos. Las causas combinan factores climáticos, variaciones en la oferta, políticas comerciales y la dinámica del mercado agrícola nacional.