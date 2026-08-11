Capturaron a cinco presuntos integrantes de organizaciones criminales en México y los entregaron a El Salvador

El Salvador recibió a cinco capturados en México (Foto divulgada por el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro)

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Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, en colaboración con autoridades de México y Guatemala, realizaron la captura de cinco presuntos integrantes de organizaciones criminales que intentaban evadir la justicia salvadoreña.

Según informó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, las detenciones se concretaron en territorio mexicano y los capturados ya fueron entregados a las autoridades salvadoreñas.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad, entre los detenidos figura Remberto Ismael C. R., conocido como “Little Man”, quien apareció recientemente en un reportaje de un medio digital.

Villatoro señaló que, durante esa exposición mediática, “pseudo periodistas” ofrecieron al capturado gestionar asilo y protección en México a cambio de su participación en la entrevista. El funcionario enfatizó que, pese a esos intentos, “la justicia siempre alcanza a los delincuentes”.

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Junto a C. R., las autoridades recibieron a Diego Omar C. M. (“Hermano de la Andrea”), Josué Antonio A. C., Juan Carlos G. V. (“Seco”) y Luis Roberto J. (“Adobe”), todos con antecedentes penales vigentes.

El ministro Villatoro indicó que los cinco serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos, como parte de la política de combate frontal contra las estructuras criminales.

El Ministerio de Seguridad, subrayó este lunes que las capturas se lograron gracias a la coordinación internacional y a las herramientas legales con las que cuenta el Estado. “Tenemos un Estado contundente y estamos combatiendo a estas organizaciones criminales para que no vuelvan a ser una amenaza”, afirmó Villatoro.

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El Ministerio de Seguridad atribuye el golpe a herramientas legales y cooperación regional. Los detenidos tienen antecedentes penales vigentes. Ahora empieza la etapa clave: el proceso por agrupaciones ilícitas y otros delitos (Foto divulgada por el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro)

La operación fue coordinada por la Policía Nacional Civil (PNC) y se enmarca en la estrategia de seguridad implementada en El Salvador para desarticular redes delictivas que operan más allá de las fronteras.

El Ministerio de Seguridad precisó que los capturados permanecerán bajo custodia y enfrentarán cargos ante los tribunales correspondientes.

El Gobierno de El Salvador reafirmó que continuará con su política de “cero tolerancia” frente a los grupos criminales y que se mantendrá la cooperación con países vecinos para evitar que estos sujetos eludan la acción penal.

Condenas de cientos de años para pandilleros

En el país el hecho de pertenecer a una pandilla ya es delito y en un juicio se le suman los otros delitos cometidos dentro de esta como extorsión, homicidios, violaciones, entre otros.

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En julio, un tribunal impuso condenas de hasta 180 años de cárcel a 56 pandilleros de la MS-13 por graves delitos cometidos entre 2015 y 2020 en Tamanique, Jicalapa, Chiltiupán y Teotepeque, en La Libertad Costa.

Entre los crímenes atribuidos a esta estructura se encuentra el asesinato del futbolista Jonathan Arnoldo Cristales Vásquez, quien fue acribillado por varios sujetos con el rostro cubierto mientras jugaba en una cancha de Jicalapa.

Entre los condenados se encuentran un ranflero, dos corredores de programa, cinco corredores de clica, 18 homeboys, cuatro chequeos y otros 20 miembros. Destacan las sentencias de Henry Giovanni Lobos Pérez, con rango de homeboy, a 180 años de prisión; Juan Pablo Barrera Ramírez, ranflero del programa Porteños, a 170 años (sumados a una pena previa de 100 años); Melvin Adalberto Munguía Lobo a 142 años; Moisés Martínez Vigil a 130 años; René Adán Cartagena a 91 años; y José Jonathan Ramírez Ángel a 78 años de cárcel.

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La PNC trabajó con autoridades mexicanas y guatemaltecas para ubicar a los acusados, trasladarlos al país y ponerlos bajo custodia dentro de la estrategia oficial de seguridad (Foto divulgada por el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro)

Estos criminales formaban parte de las clicas San Diego Locos Salvatruchos, Cangrejeras Locos Salvatruchos, Melaras Locos Salvatruchos, Porteños Locos Salvatruchos, Bosques Locos Salvatruchos y Chiltiupanes Locos Salvatruchos, todas pertenecientes al programa Porteños de la MS-13.

Los imputados fueron hallados culpables de homicidio agravado, agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito, tráfico de armas de fuego, así como de actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas en delitos relacionados con drogas.