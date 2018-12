Después del empate sin goles entre Huracán y Argentinos Juniors en Parque Patricios, uno de los mencionados fue consultado por el tema. "No me moviliza para nada que me nombren", aseguró. Y defendió a Barros Schelotto: "Me duele por Guillermo, no que mi nombre aparezca sino la cantidad de nombres que aparecen. Están velando a un entrenador antes de tiempo y no es justo".