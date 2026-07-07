Karla Mora, esposa de Memo Ochoa, sorprende con mensaje emotivo en su despedida del futbol

Guillermo Ochoa y Karla Mora sonríen mientras posan frente a un balón de fútbol gigante Adidas en un campo deportivo con malla. (Instagram/kamo01)

El portero Guillermo Ochoa disputó sus últimos minutos como futbolista profesional en el Mundial del 2026, luego de entrar en los últimos instantes del partido de la Selección Mexicana contra Corea del Sur en la fase de grupos.

Ochoa anunció que esta sería su última Copa del Mundo, y también que colgaría el uniforme tras finalizar la participación de México en la justa veraniega, por lo que su retiro se hizo oficial tras la eliminación del Tri ante Inglaterra.

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Karla Mora, esposa del portero mexicano, dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales dirigido a Paco Memo, resaltando su legado en el futbol mexicano con grandes actuaciones en Mundiales, así como su vínculo con la afición.

El mensaje de Karla Mora, esposa de Memo Ochoa tras su retiro

Karla Mora dedica una despedida llena de orgullo y afecto a Guillermo Ochoa después de que el portero disputó su último Mundial y se retira del futbol profesional. “Amore, hoy no termina una historia, hoy se convierte en leyenda”, expresa la esposa del arquero en sus redes sociales tras la eliminación de la Selección Mexicana, subrayando el significado que tiene este cierre de ciclo para su familia y millones de seguidores.

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Mexico's goalkeeper #13 Guillermo Ochoa reacts after losing the 2026 World Cup round of 16 football match between Mexico and England at the Mexico City Stadium in Mexico City on July 5, 2026. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

La jornada bajo la lluvia en territorio mexicano permanece en la memoria de Mora, quien afirma: “Todos los mundiales han sido increíbles pero este especialmente en nuestro país fue demasiado increíble y nos los llevamos para siempre en nuestros corazones”. Esta vivencia se suma a su agradecimiento hacia la afición: “Empapados con tanta lluvia y aún así México nunca dejó de apoyar y entregarse, literal era bailar y cantar bajo la lluvia”.

Disciplina, pasión y carisma, las claves del éxito de Guillermo Ochoa en el futbol

En sus palabras, la pareja del atleta resalta el camino recorrido por Ochoa: “Durante todos estos años dejaste el corazón en cada entrenamiento, en cada atajada y en cada partido. Inspiraste a millones de personas con tu disciplina, tu entrega tu pasión y tu carisma”. Mora también valora los aprendizajes del guardameta: “Gracias por enseñarnos que los sueños se construyen con trabajo, humildad y perseverancia”.

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Mora concluye su mensaje destacando el papel de Ochoa fuera de las canchas: “Siempre serás nuestro campeón, dentro y fuera de la cancha”. La familia y seguidores reconocen el legado de quien defendió la portería nacional en múltiples mundiales, celebrando el inicio de una nueva etapa más allá del futbol profesional.

El futbolista Guillermo Ochoa se aproxima a una habitación identificada con el nombre 'Gilberto Mora'. Porta papeles, marcadores de colores y un objeto pequeño. Al abrir la puerta, el futbolista Gilberto Mora aparece mostrando sorpresa y risa. Ochoa le entrega los materiales que lleva.

¿Quién es Karla Mora, la esposa de Memo Ochoa?

Karla Mora es una modelo, diseñadora de modas y de interiores de 44 años de edad. Es pareja de Guillermo Ochoa desde el 2010, y su esposa desde el 2017 cuando se casaron en Ibiza rodeados de amigos, familiares y colegas del arquero.

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Además de su presencia en el mundo de la moda y el diseño, Mora se ha mantenido vigente en las redes sociales generando contenido constantemente, en su cuenta de Instagram cuenta con más de 346 mil seguidores.

(Foto: Instagram)

En su cuenta comparte contenido de vida familiar y viajes con Memo Ochoa, con quien tiene tres hijos: Lucciana, nacida en 2013; Guillermo Ochoa Jr., quien se unió a la familia en 2015; y la menor, Karla, en 2019.

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Karla Mora acompañó a Ochoa en sus compromisos deportivos desde hace más de una década y media. En las últimas semanas, compartió postales desde estadios para alentar al arquero durante el Mundial 2026, el último del histórico arquero de la Selección Mexicana.