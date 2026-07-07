Un infarto a los 35 años de edad: lo que se sabe del quinto muerto durante festejos del Mundial en CDMX (REUTERS/Armando Vega)

Luego de que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó sobre un fallecimiento más durante los festejos mundialistas, las autoridades aclararon algunos detalles sobre este nuevo caso que se dio a conocer este lunes 6 de julio. Fue en conferencia de prensa que las autoridades actualizaron a cinco el número de muertos por los festejos excesivos y masivos en las calles de la capital.

Las victorias de la Selección Mexicana provocaron una gran movilización de fanáticos en las calles, en el juego México vs Ecuador un millón de personas se congregaron en el Ángel de la Independencia y en Paseo de la Reforma, pero esa misma noche se registraron estampidas y el deceso de aficionados.

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Durante la jornada del 11 de junio, en el contexto de los eventos del Mundial, se reportó el fallecimiento de un hombre de 35 años, quien asistió previamente al Fan Festival del Zócalo. La información oficial indica que la defunción fue de carácter circunstancial y no estuvo relacionada con algún incidente dentro del recinto del Fan Festival.

¿Quién es la quinta víctima que murió en el marco de los festejos mundialistas en la CDMX?

El individuo llegó por sus propios medios al Hospital General Gregorio Salas, ubicado en el centro de la ciudad. Al ingresar, presentó un cuadro de fibrilación ventricular que culminó en su fallecimiento. Se identificó como antecedente médico un cateterismo cardíaco realizado treinta días antes del suceso.

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Tras un análisis efectuado por la Secretaría, se determinó que el caso sería reportado entre las defunciones vinculadas a la atención médica durante el Mundial, dado que el afectado acudió previamente al Fan Festival antes de ser internado en el hospital. El Gobierno de la Ciudad de México manifestó su solidaridad y reiteró su apoyo a los familiares de las personas fallecidas.

***INFORMACIÓN EN DESARROLLO