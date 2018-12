"En un año electoral, Martín es una protección importante. Hoy no es menos que nadie para asumir como DT de Boca. Hasta Riquelme dijo que sería una buena opción. Martín no tendría problema en que Román sea manager. Si Angelici lo llama para ser el DT de Boca, Palermo no los va a defraudar", aseguró en diálogo con De Fútbol se Habla Así por DirecTV.