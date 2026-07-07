Rostros de tristeza de la afición mexicana tras el final del sueño mundialista

La selección de México culminó su participación mundialista tras perder 2-3 ante Inglaterra, en un estadio Azteca lleno y con un sueño pendiente de avanzar de los octavos de final.

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Rostros de tristeza la afición mexicana tras el final del sueño mundialista (5)
Unos amigos se consuelan entre sí en las inmediaciones del Ángel de la Paz, en la Ciudad de México, luego de observar la eliminación de su selección del Mundial 2026. (Infobae Centroamérica/ Claudia Rosel / AFP)
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En un vibrante partido, México no pudo vencer a Inglaterra y tras un marcador de 2-3 a favor de los ingleses y no accedió a los cuartos de final nuevamente. (Infobae Centroamérica/ CARL DE SOUZA / AFP)
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Guillermo "Memo" Ochoa, se despide de las copas mundiales luego de haber estado presente desde el 2006. (Infobae Centroamérica/ CARL DE SOUZA / AFP)
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En las Fan Zone de México y Estados Unidos, la tristeza de los aficionados mexicanos abundaba en las calles. (Photo by Etienne Laurent / AFP)
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En Los Ángeles, una pareja mexicana se funde en abrazos para pasar el mal momento de la eliminación de su selección del mundial. (Photo by ETIENNE LAURENT / AFP)
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En la otra cara de la moneda, al otro lado del mundo, al noreste de Inglaterra, unos fanáticos ingleses celebran el pase a cuartos de final. (Infobae Centroamérica/ SCOTT HEPPELL / AFP)
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Tras el encuentro en el Estadio Azteca, muchos fans esperaron atónitos en el recinto a asimilar la eliminación de México. (Infobae Centroamérica/ CARL DE SOUZA / AFP)
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El famoso "¿Y si sí?" de los mexicanos formaba parte de la ilusión de clasificar más allá de los octavos de final en el mundial. (Infobae Centroamérica/ Rodrigo Oropeza / AFP)
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La gran participación de México los primeros cuatro partidos de este mundial tenía con ilusión a los mexicanos. (Infobae Centroamérica/ Etienne LAURENT / AFP)
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La esperanza de los fanáticos llegó hasta el final del partido. (Infobae Centroamérica/ Etienne LAURENT / AFP)
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Ni la lluvia detuvo a los fans mexicanos para apoyar a su equipo. (Infobae Centroamérica/ Claudia Rosel / AFP)
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Con una mirada al vacío, parecían algunos aficionados que continuaban sin creer lo que observaban en le Estadio Azteca. (Infobae Centroamérica/ Claudia Rosel / AFP)
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Los goles de la selección mexicana fueron gritados a gran escala en las calles. (Infobae Centroamérica/ Claudia Rosel / AFP)

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