Pero si Di Zeo pone un hombre para no perder poder, Mauro Martín no se queda atrás: su compañero de correrías, Javier, apodado Huevo, estará en su lugar y, aunque se especulaba que Gabriel Martín, hermano mayor del otro líder de La Doce, viajaría, finalmente se quedará en Buenos Aires. El famoso Huevo estuvo en cada partido de la Copa en el exterior donde Mauro se ausentó y no tiene prohibición de concurrencia, lo que facilita su ingreso al Bernabéu. Su último antecedente violento fue un encontronazo en la autopista 25 de mayo, cuando se cruzaron micros de la barra de Boca con peñas de San Lorenzo, pero no quedó causa judicial ni antecedente alguno. Por eso, con la foja limpia, no tendría problemas en dirigir la batuta del Superclásico del domingo.