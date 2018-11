Orlando Salvestrini, vocal titular xeneize, se expresó a través de su cuenta de Twitter: "Conmebol castiga a la Argentina minimizando lo que pasó en RiBer, pero se olvida que en Boca se jugó, con suspensión por lluvia de por medio y no pasó nada raro. Conmebol, no es Argentina toda que no puede organizar partidos, es Riber. Abrazo grande bostero".