Daniel Angelici espera que el Tribunal Disciplinario haga lugar al pedido de Boca y lo proclame campeón de la actual edición de la Libertadores. Pero luego de su reunión en Asunción con Alejandro Domínguez y Rodolfo D'Onofrio, adelantó que el club xeneize recurrirá al Tribunal de Apelaciones de la Conmebol y, en caso de no verse favorecido en esa instancia, al TAS. Lo cierto es que el Tribunal Arbitral del Deporte no suele expedirse en plazos inmediatos, por lo que Boca tendrá dos alternativas llegada esa situación: presentarse a jugar la final o ausentarse y aguardar por un guiño en última instancia. Angelici declaró: "No aceptamos jugar ningún partido".